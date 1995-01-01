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Зарядное устройство Kingma BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C

  • BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
  • BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
  • BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
  • BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
  • BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
Код товара:УТ-00070086
Артикул:BM045-F550

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Sony NP-F серии. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики:

  • Вход:
    • USB Type-C 9В 2А
    • DC IN 12В/2А
  • Выход:
    • 8.4В 1700 мА х1,
    • 8.4В 850 мА х2
    • 8.4В 550 мА х3
  • Размеры: 86 х 86 х 30 мм
  • Вес: 240 г
  • Материал: АБС пластик

Совместимость:

  • Sony NP-F990, F970, F960, F750, F770, NP-F550
  • NP-FM50, NP-FM55H, NP-QM71, NP-QM91, NP-QM71D, NP-QM91D
  • JVC BN-VBD1, VBD2, VBD3, VBD815