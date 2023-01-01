Зарядное устройство Kingma BM045-F550, для 3х NP-F, USB Type-C
Код товара : УТ-00070086
Артикул : BM045-F550
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Sony NP-F серии. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
Характеристики:
- Вход:
- USB Type-C 5В 2.4А
- DC IN 12В/2А
- Выход:
- 8.4В 2А х1,
- 8.4В 1А х2
- 8.4В 0.65А х3
- Размеры: 86 х 86 х 30 мм
- Вес: 240 г
- Материал: АБС пластик
Совместимость:
- Sony NP-F990, F970, F960, F750, F770, NP-F550
- NP-FM50, NP-FM55H, NP-QM71, NP-QM91, NP-QM71D, NP-QM91D
- JVC BN-VBD1, VBD2, VBD3, VBD815