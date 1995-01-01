Зарядное устройство Kingma BM015-ENEL25 для 2х EN-EL25, USB
Код товара:УТ-00067639
Артикул:BM015-ENEL25
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Очень компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL25. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей: полная зарядка осуществляется приблизительно за 2.5 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
- Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z fc
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход: 8.7В 600 мА х 2
- Размер: 80 х 64 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB micro B
- Инструкция
- Гарантийный талон