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Зарядное устройство Kingma BM015-ENEL25 для 2х EN-EL25, USB

  • BM015-EN-EL25, USB для двух аккумуляторов Nikon EN-EL25
  • BM015-EN-EL25, USB для двух аккумуляторов Nikon EN-EL25
  • BM015-EN-EL25, USB для двух аккумуляторов Nikon EN-EL25
  • BM015-EN-EL25, USB для двух аккумуляторов Nikon EN-EL25
  • BM015-EN-EL25, USB для двух аккумуляторов Nikon EN-EL25
Код товара:УТ-00067639
Артикул:BM015-ENEL25

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Очень компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL25. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей: полная зарядка осуществляется приблизительно за 2.5 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

  • Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z fc
  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход: 8.7В 600 мА х 2
  • Размер: 80 х 64 х 25 мм

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB micro B
  • Инструкция
  • Гарантийный талон