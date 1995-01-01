Аккумулятор Kingma BLH-1, 1600 мАч



Код товара: УТ-00070067 Артикул: KM-BLH-1 Код товара: УТ-00070067 Артикул: KM-BLH-1 Литий-ионный аккумулятор Kingma BLH-1 – аналог оригинальной батареи Olympus BLH-1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma BLH-1 – аналог оригинальной батареи Olympus BLH-1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Характеристики: Напряжение: 7.4 В

Ёмкость аккумулятора: 1600 мАч

Совместимость: камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X Видео Наш обзор

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