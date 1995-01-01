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Зарядное устройство Kingma BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero 13

  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
  • BC-AHDBT1301 для 3 аккумуляторов GoPro Hero13
Код товара:УТ-00081485
Артикул:BM067/BC-AHDBT1301

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство на 3 аккумулятора для экшн-камеры GoPro HERO 13. Совместимо как с оригинальными батареями GoPro AEBAT-001, так и с аккумуляторами Kingma AHDBT-1301PR (со скругленными краями). Устройство работает с питанием по USB, что удобно в дороге: можно заряжать от универсальных USB аккумуляторов, автомобильных зарядных устройств, гнезд USB в автомобилях и общественном транспорте. На тыльной стороне корпуса располагаются 2 гнезда, для кабеля USB Type C и для кабеля USB Micro B – можно использовать любое. Светодиодные индикаторы показывают статус зарядки.

Предусмотрена многоуровневая защита от короткого замыкания, перегрева, избыточного заряда и так далее.

Аккумуляторы и сетевой адаптер не входят в комплект.