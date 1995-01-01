Аккумулятор Kingma 50W MINI – очень компактный и легкий для батарей типа V-Mount. Он отлично подойдет для сценариев, когда вам требуется небольшой, но многофункциональный источник питания. Помимо собственно контактов V-Mount на корпусе расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (12A), USB-A (24 Вт) и USB-C (45 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 45 Вт зарядить данную батарею можно менее чем за 1.5 часа. Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.