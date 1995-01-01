Аккумулятор Kingma 50W Mini, V-Mount, OLED дисплей, 3500 мАч
Код товара : УТ-00074402
Артикул : KM-VK50
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Аккумулятор Kingma 50W MINI – очень компактный и легкий для батарей типа V-Mount. Он отлично подойдет для сценариев, когда вам требуется небольшой, но многофункциональный источник питания. Помимо собственно контактов V-Mount на корпусе расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (12A), USB-A (24 Вт) и USB-C (45 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 45 Вт зарядить данную батарею можно менее чем за 1.5 часа. Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 3500 мАч / 50 Втч
- Напряжение: 14.8 В
- Вход BP (контакты V-Mount): 16.8В 5А (макс)
- Выход BP (контакты V-Mount): 14.8В 12А (макс)
- Вход D-Tap: 16.8В 5А (макс)
- Выход D-Tap: 14.8В 12А (макс)
- Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 2А, макс. 24 Вт
- Вход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 2.25А, макс. 45 Вт
- Выход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 2.25А, макс. 45 Вт
- Размеры: 106 х 73.4 х 37 мм
- Материал: АБС пластик
- Вес: 370 г