Kingma 140W GaN USB Charger – компактное зарядное устройство высокой мощности, которое подходит не только для мобильных устройств, но и для ноутбуков. Максимальная мощность на портах USB-C – 140 Вт, протокол USB Power Delivery 3.1. Использование нитрида галлия позволило сделать устройство гораздо более компактным, оно не займет много места в сумке или рюкзаке. Прибор обладает встроенной защитой от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева. При подключении внешнего устройства контроллер заряда связывается с ним и выбирает оптимальное напряжение и силу тока для быстрой и безопасной зарядки.

Мультивольтажность: зарядное устройство работает с сетями переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира – вам потребуется только адаптер для вилки.

Выходной ток:

Подключено 1 устройство: ​USB-C 1 / 2: 140 Вт, 20В 6.75А (макс.) USB-A: 60 Вт

Подключено 2 устройства: USB-C 1 + 2: 65 + 65 Вт или 100 + 30 Вт USB-C 1 + USB-A: 100 + 30 Вт USB-C 2 + USB-A: 15 + 15 Вт

Подключено 3 устройства: USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 100 + 15 + 15 Вт соответственно.



Обратите внимание, что для обеспечения мощности 140 Вт вам потребуется кабель, поддерживающий силу тока 7А. При использовании кабеля на 5А максимальная мощность будет ограничена 100 Вт.