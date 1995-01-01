Закаленное стекло

28-слойное просветление, светопропускаемость 99.6%

Водоотталкивающие и олеофобные свойства

Твердость верхнего слоя: 9Н по Шору

Тонкая алюминиевая оправа (3.3 мм)

Светофильтр K&F Concept MCUV Super Hard выполнен из закаленного стекла, что обеспечивает превосходную прочность и сопротивление высоким ударным нагрузкам. Поставщик стекла: Asahi Glass Company (AGC, Япония). UV фильтры блокируют ультрафиолетовый спектр света, устраняя фиолетово-синюю дымку, заметную на отдаленных объектах в ясную погоду (в особенности при съемке в горах, на море и в других открытых локациях). UV фильтры также используются в качестве защитных, так как они полностью прозрачны для видимого света и не привносят цветовые искажения. При этом они эффективно защищают объектив от грязи, случайных царапин и проникновения жидкости через крепление передней линзы.

Многослойное просветляющее покрытие с обеих сторон фильтра (всего 28 слоев) обеспечивает светопропускаемость на уровне 99.6%, предотвращая появление бликов и ореолов от контровых источников света. Верхний слой покрытия имеет высокую твердость (9Н по Шору), поэтому фильтр надежно защищен от появления царапин и сколов. Покрытие также обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами: капли воды быстро сбегают с него, не оставляя после себя следов или масляных разводов, а отпечатки пальцев легко удаляются обычной мягкой салфеткой.

Фильтр выполнен в тонкой алюминиевой оправе: толщина всего 3.3 мм не вызывает виньетирования (затемнения по углам кадра) даже при установке на сверхширокоугольную оптику. Насечки на оправе обеспечивают хороший захват: фильтр не проскальзывает в пальцах, его легко как установить на объектив, так и снять обратно.

В коробке с фильтром идет удобный защитный кейс круглой формы.