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Светофильтр K&F Concept XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm

  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
  • XC16 Nano-X CPL Green Coated 77mm
Код товара:УТ-00092680
Артикул:KF01.973V2 / KF01.1224

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ключевые особенности

  • японское стекло от Asahi Glass Company
  • светлая поляризационная пленка: потери света всего 1.3 ступени
  • 28 слоев просветляющего покрытия
  • твердость покрытия 6Н по Шору: защита от царапин
  • гидрофобные свойства: вода не оставляет следов
  • тонкая оправа: без виньетирования на широкоугольной оптике

K&F Concept XC16 Nano-X B270 CPL – поляризационный светофильтр, выполненный из высококачественного японского стекла производства Asahi Glass Company, Япония. 28 слоев просветляющего покрытия обеспечивают превосходную защиту от бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом (например, против солнца). Фильтр использует современную поляризационную пленку с высоким коэффициентом светопропускания: потери составляют всего 1.3 ступени ступени экспозиции, в то время как у старых моделей обычно было 2-2.5 ступени. Верхний слой покрытия твердый (6Н по Шору), что предотвращает появление царапин и сколов. Толщина алюминиевой оправы – всего 5.3 мм, поэтому фильтр может использоваться с широкоугольными объективами, не вызывая виньетирования (затемнения по краям кадра).

Толщина черненой алюминиевой оправы – всего 5.3 мм, поэтому фильтр может использоваться с широкоугольными объективами, не вызывая виньетирования (затемнения по краям кадра). Насечки на оправе облегчают установку фильтра в резьбу.

Поляризационные фильтры помогают устранить блики от различных поверхностей: воды, стекла, исключение составляет только голый металл. Поэтому они часто используются фотографами, когда нужно снять объект через витрину, окно, водную поверхность. Кроме того, эти фильтры также повышают контрастность и цветовую насыщенность изображения: хорошо прорабатывается листва и облака на фоне неба. Пользоваться ими просто: установите фильтр на объектив и вращайте оправу до достижения желаемого эффекта. При съемке пейзажа под открытым небом существует простое правило: солнце должно находиться сбоку, под углом прибл. 90°, в этом случае эффект фильтра будет наиболее выраженным.

В комплекте с фильтром идет пластиковый кейс, крышка для объектива, шнурок для крышки (можно затянуть вокруг объектива) и салфетка для оптики из микрофибры.