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Штатив K&F Concept T254A4 с шаровой головой BH-28L и горизонтальной штангой

  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
  • T254A4 с шаровой головой BH-28L
Код товара:УТ-00092650
Артикул:KF09.090V1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив K&F Concept T254A4 – продвинутая модель с возможностью наклона верхней части центральной колонны в горизонтальное положение. В таком положении колонну можно вращать на все 360°, что позволяет создавать интересные проходы камеры во время записи видео, а также облегчает предметную съемку с ракурсом сверху вниз под прямым углом. Кроме того, штатив можно трансформировать в монопод высотой до 195 см: центральная колонна соединяется с одной из ножек, и теперь вы можете снимать на уровнем голов в толпе, делать селфи с большой группой людей и использовать другие нестандартные ракурсы. Минимальная длина монопода: 49 см – можно использовать в качестве рукоятки для камеры при записи видео.

Высокая безопасная нагрузка в 10 кг: можно использовать тяжелые зеркальные камеры с длиннофокусной оптикой, камеры в клетках с дополнительным оборудованием и так далее. Штатив выполнен из алюминиевого сплава, на одной из ножек располагается согревающая руки накладка из вспененного материала. В нижней части центральной колонны предусмотрен стальной крюк для балласта, навешивание дополнительного груза значительно повышает устойчивость штатива при съемке в ветренную погоду. Замки ног цанговые.

Шаровая головка BH-28L также выполнена из алюминия, диаметр шара составляет 28 мм, максимальная нагрузка такая же, 10 кг. Головка позволяет быстро настроить положение камеры, включая переход из горизонтальной ориентации в вертикальную и обратно. Отдельный замок для оси панорамирования дает возможность снимать панорамы из нескольких кадров.

Характеристики

  • Головка: BH-28L, шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 4
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 25 мм и менее
  • Углы наклона ног: 3 угла наклона
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Минимальная высота: 50 см
  • Максимальная высота: 183 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 139 см
  • Длина в сложенном положении: 48 см
  • Наклон центральной штанги: есть
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Рабочая высота головки: 8 см
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.78 кг
  • Страна производства: Китай