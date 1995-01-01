Штатив K&F Concept T254A4 – продвинутая модель с возможностью наклона верхней части центральной колонны в горизонтальное положение. В таком положении колонну можно вращать на все 360°, что позволяет создавать интересные проходы камеры во время записи видео, а также облегчает предметную съемку с ракурсом сверху вниз под прямым углом. Кроме того, штатив можно трансформировать в монопод высотой до 195 см: центральная колонна соединяется с одной из ножек, и теперь вы можете снимать на уровнем голов в толпе, делать селфи с большой группой людей и использовать другие нестандартные ракурсы. Минимальная длина монопода: 49 см – можно использовать в качестве рукоятки для камеры при записи видео.

Высокая безопасная нагрузка в 10 кг: можно использовать тяжелые зеркальные камеры с длиннофокусной оптикой, камеры в клетках с дополнительным оборудованием и так далее. Штатив выполнен из алюминиевого сплава, на одной из ножек располагается согревающая руки накладка из вспененного материала. В нижней части центральной колонны предусмотрен стальной крюк для балласта, навешивание дополнительного груза значительно повышает устойчивость штатива при съемке в ветренную погоду. Замки ног цанговые.

Шаровая головка BH-28L также выполнена из алюминия, диаметр шара составляет 28 мм, максимальная нагрузка такая же, 10 кг. Головка позволяет быстро настроить положение камеры, включая переход из горизонтальной ориентации в вертикальную и обратно. Отдельный замок для оси панорамирования дает возможность снимать панорамы из нескольких кадров.

Характеристики