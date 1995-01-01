Гибридный светофильтр K&F Concept ND4-ND64 / CPL серии Nano-X сочетает в себе функции поляризационного и нейтрального фильтров. Это позволяет не только контролировать количество света, попадающего в объектив, но и усиливать насыщенность цветов, подчеркивать голубизну неба и улучшать общее качество снимков. Фильтр обеспечивает гибкую регулировку светопропускания в диапазоне от 2 до 6 ступеней диафрагмы, что делает его идеальным инструментом для работы в условиях яркого освещения без потери цветопередачи и контраста.

Конструкция отличается ультратонкой рамкой, которая предотвращает виньетирование даже при использовании с широкоугольными объективами. Поверхность рамки обработана методом CNC-гравировки, что обеспечивает удобство и точность настройки. Благодаря новейшей технологии фильтр исключает появление нежелательного эффекта "X" при высоких значениях ND. Дополнительная обработка поверхности методом оксидного пескоструйного напыления минимизирует попадание рассеянного света и снижает отражения, гарантируя высокое качество изображения.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.