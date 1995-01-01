Светофильтр K&F Concept серии Nano-X MCUV изготавливается из стекла B270 производства знаменитой Schott AG (Германия). Фильтр обладает 28-слойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает светопропускаемость на уровне 99.6%, что избавляет от появления дополнительных ореолов и бликов при съемке с ярким контровым светом (например, против солнца). Верхние слои покрытия обладают повышенной твердостью для защиты от царапин и сколов, а также водоотталкивающими свойствами: капли воды быстро сбегают с поверхности фильтра, не оставляя за собой следов.

Фильтр выполнен в тонкой черненой алюминиевой оправе: толщина 3.3 мм предотвращает виньетирование даже на сверхширокоугольных объективах (вплоть до 14 мм, по заявлению производителя). Насечки на оправе обеспечивают отличный зацеп при установке и снятии фильтра.

UV фильтры не пропускают ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать фиолетово-синюю дымку на отдаленных объектах (наиболее заметна при съемке пейзажа в горах, на морском побережье, в других открытых местах). Кроме того, UV фильтры используются в качестве защитных, они предотвращают механические повреждения передней линзы объектива, а также не пропускают воду и пыль через контур стыковки передней линзы с объективом.