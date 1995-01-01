Кронштейн типа Magic Arm K&F Concept MS32 идет в комплекте со съемным металлическим зажимом, позволяющим устанавливать его на трубы, перекладины, ноги штативов, секции студийных стоек и тому подобные предметы толщиной от 15 до 55 мм. Длина кронштейна в разложенном состоянии: 25 см. Оба шара на его концах и центральное соединение запираются одной рукояткой, что позволяет быстро настроить необходимое положение оборудования. Винты стандартные: 1/4". Максимальная нагрузка: 2 кг.

Кронштейн может использоваться отдельно от зажима: например, в ситуациях, когда камера установлена в клетку. Он хорошо подходит для такого оборудования как внешние накамерные мониторы или для осветителей. И кронштейн, и зажим выполнены из алюминиевого сплава, поэтому отличаются высокой надежностью и переносят большие нагрузки. На губках зажима предусмотрены толстые резиновые накладки для лучшего сцепления и защиты деликатных поверхностей.