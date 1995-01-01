Кронштейн K&F Concept MS27 типа Magic Arm может применяться для крепления различных аксессуаров: накамерных мониторов, осветителей, микрофонов, смартфонов и так далее. Каждый из двух шарниров вращается на все 360° и отклоняется в стороны в диапазоне +/- 90°, что позволяет точно настроить положение вашего оборудования. Центральная рукоятка фиксирует оба шара одновременно. С одной стороны кронштейна располагается крепление в башмак («пятка») с резьбовым гнездом 1/4", с другой – винт 1/4" с парой подпружиненных шпилек (ARRI 1/4").

Резиновые кольца на шарах обеспечивают необходимое сопротивление для плавной регулировки кронштейна. K&F Concept MS27 можно установить в горячий башмак камеры, на клетку с камерой, на штатив (многие современные штативы предлагают боковые крепления для подобных кронштейнов).