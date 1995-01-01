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Кронштейн Magic Arm K&F Concept MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг

  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
  • MS27, Arri 1/4" / крепление в башмак, до 2 кг
Код товара:УТ-00092658
Артикул:KF31.098

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кронштейн K&F Concept MS27 типа Magic Arm может применяться для крепления различных аксессуаров: накамерных мониторов, осветителей, микрофонов, смартфонов и так далее. Каждый из двух шарниров вращается на все 360° и отклоняется в стороны в диапазоне +/- 90°, что позволяет точно настроить положение вашего оборудования. Центральная рукоятка фиксирует оба шара одновременно. С одной стороны кронштейна располагается крепление в башмак («пятка») с резьбовым гнездом 1/4", с другой – винт 1/4" с парой подпружиненных шпилек (ARRI 1/4").

Резиновые кольца на шарах обеспечивают необходимое сопротивление для плавной регулировки кронштейна. K&F Concept MS27 можно установить в горячий башмак камеры, на клетку с камерой, на штатив (многие современные штативы предлагают боковые крепления для подобных кронштейнов).

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Вес: 105 г
  • Комплектация: кронштейн Magic Arm, 2 запасных резиновых кольца