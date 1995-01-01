K&F Concept MS13 – шарнирный кронштейн типа Magic Arm cо съемным зажимом Super Clamp, позволяющим устанавливать держатель на различные трубы, перекладины, столешницы, рули, ноги штативов, колонны стоек и так далее. Для установки оборудования на кронштейне располагается штативный винт 1/4" (с боковыми подпружиненными шпильками), также в комплекте идет адаптер для экшн-камер и держатель для телефона. Максимальный размах зажима составляет 60 мм, а максимальная нагрузка: 5 кг.

2 шарнирных соединения, фиксирующиеся одной рукояткой, дают возможность свободно вращать и наклонять оборудование. Резиновые накладки на губах зажима предотвращают появление царапин и обеспечивают отличное сцепление с поверхностью. На клешне сбоку есть несколько резьбовых гнезд 1/4": ее можно установить перпендикулярно. Кроме того, гнезда можно использовать для хранения запасных винтов.

И зажим, и кронштейн полностью выполнены из металла, за исключением силиконовых колец на шарах (обеспечивают умеренное сопротивление для удобства работы) и накладок на зажиме. Адаптеры для экшн-камер и смартфона сделаны из пластика. Вес крепления составляет около 235 г.