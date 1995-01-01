Штатив K&F Concept MS08 + палка для селфи, 2 в 1
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Характеристики
Описание
K&F Concept MS08 – это многофункциональный штатив / стойка / монопод для селфи, который может использоваться с фото- и видеокамерами, смартфонами, экшен-камерами и аксессуарами (фотовспышками, осветителями постоянного свечения и так далее). Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленного оборудования, а также переключаться между горизонтальным и вертикальным режимом. Bluetooth спусковая кнопка работает с телефонами на iOS и Android, она крепится в специальный держатель на одной из ножек, что очень удобно, когда вы используете MS08 в режиме селфи-палки. Дальность действия пульта ДУ составляет 10 метров.
Максимальная высота штатива составляет 158 см (155 со сложенными ножками), а в сложенном виде MS08 достаточно компактен (35 см) и легко помещается практически в любой рюкзак и во многие фотосумки. Максимальная нагрузка – 3 кг, штатив совместим с большинством зеркальных и беззеркальных камер.
Верхняя площадка со стандартным винтом 1/4"-20 трансформируется в зажим для телефона шириной до 9.5 см. При этом зажим оснащен холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, внешнего микрофона или небольшой светодиодной лампы.
В комплекте также идет гребешковый адаптер для камер типа GoPro.
Характеристики
- Головка: шаровая, несъемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 7
- Быстросъемная площадка: нет
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Минимальная высота: 38.4 см
- Максимальная высота: 158.4 см
- Длина в сложенном положении: 35.2 см
- Вес: 450 г
- Страна производства: Китай