Рукоятка-штатив K&F Concept MS03 для экшн-камер

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Код товара: УТ-00096576 Артикул: KF09.133V3 / KF09.133V1 (-) Код товара: УТ-00096576 Артикул: KF09.133V3 / KF09.133V1 (-) Тип аксессуара Рукоятка-штатив Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Рукоятка-штатив Описание K&F Concept MS03 – компактное устройство 2 в 1: может использоваться как рукоятка для удержания камеры («селфи-палка») и как настольный штатив. Максимальная длина: 32 см, а длина в сложенном виде: 12.5 см, поэтому MS03 легко помещается в карман. Совместим со всеми экшен-камерами с гребешковым типом крепления (типа GoPro). Материалы: алюминий, АБС пластик. Видео Наш обзор

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