Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рукоятка-штатив K&F Concept MS03 для экшн-камер

  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
  • MS03 для экшн-камер
Код товара:УТ-00087046
Артикул:KF09.133V3 / KF09.133V1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

K&F Concept MS03 – компактное устройство 2 в 1: может использоваться как рукоятка для удержания камеры («селфи-палка») и как настольный штатив. Максимальная длина: 32 см, а длина в сложенном виде: 12.5 см, поэтому MS03 легко помещается в карман. Совместим со всеми экшен-камерами с гребешковым типом крепления (типа GoPro). Материалы: алюминий, АБС пластик.