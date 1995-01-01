Профессиональный нейтральный светофильтр K&F Concept KV32 Slim Variable Fader NDX позволяет равномерно уменьшать поступающий световой поток, открывая новые возможности для съёмки. Данная модель имеет регулируемую плотность от ND2 до ND400, что приравнивается к диапазону от 50% до 0,25% коэффициента светопропускания. Нейтральный светофильтр позволяет снимать с необходимым для художественного эффекта значением диафрагмы, при длинной выдержке, даже солнечным днём.

Чистоту кадра и высокое качество изображения обеспечивает многослойная структура линзы. Специальное нанометровое покрытие уменьшает количество бликов, а также поверхность фильтра устойчива к царапинам и потёртостям, что гарантирует долговечность и надежность. Для смены плотности необходимо лишь повернуть основное кольцо и подобрать необходимое значение.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.