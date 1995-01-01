Высококачественный поляризационный фильтр K&F Concept KU12 Classic Series HMC CPL с многослойным антибликовым покрытием Blue Coated, снижающим отражения от неметаллических поверхностей и повышающим контраст изображения. Благодаря использованию японского стекла и тонкого алюминиевого корпуса обеспечивается отличная резкость по всему кадру без виньетирования. Надежная фиксация и лёгкое вращение делают фильтр удобным в использовании. Отличный выбор для съёмки природы, архитектуры и воды.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.