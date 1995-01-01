Стойка K&F Concept KF34.038 предназначена для установки фотовспышек, осветительных приборов и другого подобного оборудования. Компактные размеры и малый вес делают ее отличным выбором для выездной съемки на локациях, фотопрогулок и путешествий. По конструкции она больше напоминает фотоштатив: ноги не скреплены распорками, могут разводиться на разные углы и выдвигаться на разную длину, поэтому стойку можно устанавливать даже на неровные поверхности, включая, к примеру, лестницы.

Замки ножек и центральной колонны клипсовые – тоже как у многих штативов. Крепление для оборудования – стандартный студийный «палец» (Baby шпигот) диаметром 5/8" с дополнительной резьбой 1/4". При использовании тяжелого или габаритного оборудования (большие фотозонты, софтбоксы) предусмотрен стальной крюк для мешка с песком или другого балласта (особенно рекомендуется при съемке на улице, иначе ветер может опрокинуть стойку).

Характеристики