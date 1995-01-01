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Стойка K&F Concept KF34.038, 200 см, до 5 кг

  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
  • KF34.038, до 200 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00092647
Артикул:KF34.038

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стойка K&F Concept KF34.038 предназначена для установки фотовспышек, осветительных приборов и другого подобного оборудования. Компактные размеры и малый вес делают ее отличным выбором для выездной съемки на локациях, фотопрогулок и путешествий. По конструкции она больше напоминает фотоштатив: ноги не скреплены распорками, могут разводиться на разные углы и выдвигаться на разную длину, поэтому стойку можно устанавливать даже на неровные поверхности, включая, к примеру, лестницы.

Замки ножек и центральной колонны клипсовые – тоже как у многих штативов. Крепление для оборудования – стандартный студийный «палец» (Baby шпигот) диаметром 5/8" с дополнительной резьбой 1/4". При использовании тяжелого или габаритного оборудования (большие фотозонты, софтбоксы) предусмотрен стальной крюк для мешка с песком или другого балласта (особенно рекомендуется при съемке на улице, иначе ветер может опрокинуть стойку).

Характеристики

  • Максимальная высота: 200 м
  • Минимальная высота: 53 см
  • Длина в сложенном виде: 43.2 см
  • Вес: 870 г
  • Материал: алюминиевый сплав