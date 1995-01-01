Легкий туристический штатив: при собственно весе всего 1.32 кг он выдерживает нагрузку до 10 кг* и раскладывается на высоту до 172 см, позволяя снимать, не склоняясь к камере. Ноги и центральная колонна выполнены из 10-слойного карбонового волокна – прочного материала, который к тому же отлично гасит микровибрации от поверхности, на которой он установлен. В сложенном виде его длина составляет всего 42 см: со многими фоторюкзаками его можно не только носить снаружи, но и положить внутрь.

* за исключением положения с максимально разведенными ногами

Штатив можно трансформировать в монопод: ножка с утеплителем отворачивается и стыкуется со снятой шаровой головкой или с центральной колонной: в таком виде его можно использовать, к примеру, для съемки селфи в большой компании. Замки ног цанговые – для большей компактности. На центральной крестовине сбоку предусмотрено резьбовое гнездо для крепления дополнительных аксессуаров (через кронштейны типа Magic Arm). Имеется металлический крюк для балласта: в ветренную погоду можно подвесить мешок с грузом для повышения устойчивости.

Головка шаровая, съемная. Она обладает отдельным замком для оси панорамирования, что позволяет снимать панорамы из нескольких снимков, зафиксировав камеру по остальным осям. Съемная штативная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss: ее можно заменить на более длинные площадки, L-пластины, многие телеобъективы с ножкой можно устанавливать на штатив напрямую. Кроме того, площадка быстро превращается в держатель для смартфона с дополнительным холодным башмаком для аксессуаров.

В комплекте со штативом идет сумка с уплотненными стенками и плечевым ремнем.

Характеристики