Штативная площадка K&F Concept CA02 выполнена с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss, поэтому совместима с широким спектром штативов, моноподов и других держателей разных производителей. При необходимости площадка легко трансформируется в держатель для телефонов с дополнительным холодным башмаком для аксессуаров. Ширина захвата: от 59 до 90 мм. K&F Concept CA02 выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и приятные тактильные ощущения. Резиновые накладки предотвращают появление царапин на корпусе камеры или телефона.

Размеры: 84 х 38.4 х 10 мм.