Штативная площадка K&F Concept CA02, с держателем для смартфона, Arca Swiss
Код товара:УТ-00092659
Артикул:KF31.027V2
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Штативная площадка K&F Concept CA02 выполнена с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss, поэтому совместима с широким спектром штативов, моноподов и других держателей разных производителей. При необходимости площадка легко трансформируется в держатель для телефонов с дополнительным холодным башмаком для аксессуаров. Ширина захвата: от 59 до 90 мм. K&F Concept CA02 выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и приятные тактильные ощущения. Резиновые накладки предотвращают появление царапин на корпусе камеры или телефона.
Размеры: 84 х 38.4 х 10 мм.