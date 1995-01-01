Штатив K&F Concept A305A1 с шаровой головой BH-40
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Характеристики
Описание
K&F Concept A305A1 – компактный и легкий туристический штатив начального уровня. Обладает базовым набором функций. При собственном весе 1.2 кг он выдерживает нагрузки до 10 кг. Штатив компактно складывается до 48 см, а максимальная высота составляет 160 см. Замки ног клипсовые, предусмотрен крюк для подвешивания балласта – это заметно повышает устойчивость в ветренную погоду. Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли. На центральной крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительных аксессуаров через кронштейны типа Magic Arm: к примеру, можно поставить большой накамерный монитор, планшет или светодиодную панель.
Голова штатива шаровая, диаметр шара составляет 40 мм, поэтому она хорошо выдерживает даже тяжелые камеры. Сверху на головке есть пузырьковый уровень для удобства выравнивания камеры по линии горизонта, а панорамирующая база с отдельным замком дают возможность вращать зафиксированную по другим осям камеру – например, для съемки панорам из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, ее можно заменить на более длинные аналоги или L-образные пластины. Многие клетки или объективы со штативными лапками устанавливаются на штатив напрямую.
В комплекте со штативом идет тонкий чехол, набор инструмента, а также дополнительный адаптер для смартфонов и планшетов.
Характеристики
- Головка: шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 5
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: нет данных
- Углы наклона ног: 2 положения
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Минимальная высота: 45 см
- Максимальная высота: 160 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 135 см
- Длина в сложенном положении: 48 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав, пластик
- Регулировка силы трения: нет
- Вес: 1.2 кг
- Страна производства: Китай