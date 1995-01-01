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Штатив K&F Concept A305A1 с шаровой головой BH-40

  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
  • A305A1 с шаровой головой BH-40
Код товара:УТ-00092649
Артикул:KF09.170

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

K&F Concept A305A1 – компактный и легкий туристический штатив начального уровня. Обладает базовым набором функций. При собственном весе 1.2 кг он выдерживает нагрузки до 10 кг. Штатив компактно складывается до 48 см, а максимальная высота составляет 160 см. Замки ног клипсовые, предусмотрен крюк для подвешивания балласта – это заметно повышает устойчивость в ветренную погоду. Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли. На центральной крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительных аксессуаров через кронштейны типа Magic Arm: к примеру, можно поставить большой накамерный монитор, планшет или светодиодную панель.

​Голова штатива шаровая, диаметр шара составляет 40 мм, поэтому она хорошо выдерживает даже тяжелые камеры. Сверху на головке есть пузырьковый уровень для удобства выравнивания камеры по линии горизонта, а панорамирующая база с отдельным замком дают возможность вращать зафиксированную по другим осям камеру – например, для съемки панорам из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, ее можно заменить на более длинные аналоги или L-образные пластины. Многие клетки или объективы со штативными лапками устанавливаются на штатив напрямую.

В комплекте со штативом идет тонкий чехол, набор инструмента, а также дополнительный адаптер для смартфонов и планшетов.

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: нет данных
  • Углы наклона ног: 2 положения
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Минимальная высота: 45 см
  • Максимальная высота: 160 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 135 см
  • Длина в сложенном положении: 48 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.2 кг
  • Страна производства: Китай