K&F Concept A305A1 – компактный и легкий туристический штатив начального уровня. Обладает базовым набором функций. При собственном весе 1.2 кг он выдерживает нагрузки до 10 кг. Штатив компактно складывается до 48 см, а максимальная высота составляет 160 см. Замки ног клипсовые, предусмотрен крюк для подвешивания балласта – это заметно повышает устойчивость в ветренную погоду. Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли. На центральной крестовине имеется резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительных аксессуаров через кронштейны типа Magic Arm: к примеру, можно поставить большой накамерный монитор, планшет или светодиодную панель.

​Голова штатива шаровая, диаметр шара составляет 40 мм, поэтому она хорошо выдерживает даже тяжелые камеры. Сверху на головке есть пузырьковый уровень для удобства выравнивания камеры по линии горизонта, а панорамирующая база с отдельным замком дают возможность вращать зафиксированную по другим осям камеру – например, для съемки панорам из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, ее можно заменить на более длинные аналоги или L-образные пластины. Многие клетки или объективы со штативными лапками устанавливаются на штатив напрямую.

В комплекте со штативом идет тонкий чехол, набор инструмента, а также дополнительный адаптер для смартфонов и планшетов.

Характеристики