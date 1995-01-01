Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 24 мм для полнокадровой Full Frame матрицы.

Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность. Насадка с мягким ворсом поможет очистить от пыли труднодоступные места, а силиконовая насадка имеет острый наконечник, что облегчает уход за техникой, также у силиконовой насадки имеется небольшая щётка сбоку.

Комплектация​: