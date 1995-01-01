Карандаш со сменными насадками K&F Concept 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
Код товара:УТ-00087061
Артикул:SKU.1976
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Описание
Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 24 мм для полнокадровой Full Frame матрицы.
Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность. Насадка с мягким ворсом поможет очистить от пыли труднодоступные места, а силиконовая насадка имеет острый наконечник, что облегчает уход за техникой, также у силиконовой насадки имеется небольшая щётка сбоку.
Комплектация:
- Универсальный Карандаш с щеткой - 1 шт
- Насадка для чистки Full Frame матриц - 6 шт
- Силиконовая насадка - 3 шт
- Насадка с мягким ворсом - 3 шт
- Насадка с карбоновой головкой - 1 шт