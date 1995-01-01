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Карандаш со сменными насадками K&F Concept 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame

  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
  • 1976, для чистки оптики и матриц Full Frame
Код товара:УТ-00087061
Артикул:SKU.1976

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный комплект для чистки оптики и матрицы. Основным приспособлением является ручка со встроенной щеточкой для чистки пыли с оптики, в которую можно вставить одну из насадок и использовать как карандаш. В данной комплектации присутствует насадка 24 мм для полнокадровой Full Frame матрицы.

Специальная карбоновая головка эффективно удаляет грязь с поверхности линзы не повреждая поверхность. Насадка с мягким ворсом поможет очистить от пыли труднодоступные места, а силиконовая насадка имеет острый наконечник, что облегчает уход за техникой, также у силиконовой насадки имеется небольшая щётка сбоку.

Комплектация​:

  • Универсальный Карандаш с щеткой - 1 шт
  • Насадка для чистки Full Frame матриц - 6 шт
  • Силиконовая насадка - 3 шт
  • Насадка с мягким ворсом - 3 шт
  • Насадка с карбоновой головкой - 1 шт