Профессиональный набор для чистки оптики K&F Concept 1618 - подходит для очистки пыли с линз / дисплея, чистящий карандаш имеет функцию «два в одном» (щеточка для чистки и угольная головка). Чистящая щетка изготовлена ​​из специальных материалов, мягкая и безворсовая, не накапливает статическое электричество и может эффективно очищать стойкие частицы внутри камеры.

Круглая головка подходит для очистки объектива, видоискателя и может эффективно поглощать отпечатки пальцев, жир и т. д. на объективе. Односторонний забор воздуха, конструкция с большим объемом воздуха, чтобы избежать обратного всасывания воздуха и перекрестного загрязнения.

Комплектация: