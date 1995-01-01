Набор для чистки оптики K&F Concept 1618, карандаш, груша, жидкость, 6 салфеток
Код товара:УТ-00087067
Артикул:SKU.1618
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Описание
Профессиональный набор для чистки оптики K&F Concept 1618 - подходит для очистки пыли с линз / дисплея, чистящий карандаш имеет функцию «два в одном» (щеточка для чистки и угольная головка). Чистящая щетка изготовлена из специальных материалов, мягкая и безворсовая, не накапливает статическое электричество и может эффективно очищать стойкие частицы внутри камеры.
Круглая головка подходит для очистки объектива, видоискателя и может эффективно поглощать отпечатки пальцев, жир и т. д. на объективе. Односторонний забор воздуха, конструкция с большим объемом воздуха, чтобы избежать обратного всасывания воздуха и перекрестного загрязнения.
Комплектация:
- Карандаш для чистки оптики
- Воздушная груша
- Чистящая жидкость 15 мл
- Салфетки для чистки оптики - 6 шт