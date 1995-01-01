K&F Concept SKU.1615 – универсальные чистящие салфетки из микрофибры, плотный и мягкий материал отлично подходит для протирания оптики, дисплеев фотоаппаратов, мобильных устройств, компьютеров, офисной техники и так далее. Удаляют пыль, жировые загрязнения, отпечатки пальцев и тому подобные загрязнения. Салфетки нарезаются лазером, ткань запекается по краям – никаких торчащих ниток. Каждая салфетка индивидуально упаковывается в вакуумной среде, чтобы избежать попадания пыли. Салфетки можно стирать вручную или в машинке, используя их многократно. 20 штук в комплекте.