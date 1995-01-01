Панхроматическая черно-белая негативная фотопленка, чувствительность ISO 100. Умеренная контрастность и широкий тональный диапазон, мелкое зерно - пленка хорошо подходит в качестве сравнительно недорого решения для ч/б съемки, в особенности для тех, кто давно или никогда не снимал на пленку. Большая широта экспозиции позволяет исправлять ошибки, связанные с недоэкспонированием и переэкспонированием кадра. Возможен пуш- и пул-процессинг (50/18° или 200/24°), но оптимальные характеристики доступны именно при проявке по 100/21°.

Пленка Kentmere производится компанией Harman technology, владельцем бренда Ilford. Производство находится в Англии.

Пленка проявляется по процессу D-76. Подробные рекомендации по проявке, использованию со светофильтрами и другая полезная информация от производителя доступна во вкладке Инструкция (на английском языке).

Хранение: рекомендуется хранить в прохладном сухом помещении, при температуре 10° - 20° С. Отснятая, но не проявленная пленка может храниться в течении нескольких месяцев при соблюдении тех же условий, без деградации качества.