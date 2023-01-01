Кольцо-адаптер Kenko PRO1D+ Instant Action Adapter Ring 55mm
Код товара : УТ-00069862
Артикул : 4961607400609
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Магнитное кольцо-адаптер Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION Adapter Ring устанавливается в резьбу для светофильтров на объективе. После чего становится возможно быстро устанавливать и снимать магнитные светофильтры системы Kenko PRO1D+ Instant Action.
Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION - это революционная система магнитного крепления. Наверняка каждый фотограф упускал удачный кадр только из-за того, что не успевал быстро установить нужный фильтр. И мы стали думать в этом направлении. Нашей задачей стало придумать способ избавить фотографа от рутинных действий при смене фильтров, чтобы он смог полностью сконцентрироваться на съёмке. В итоге мы пришли к идее этой системы, которая полностью решает поставленную задачу. С системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION смена фильтров никогда не была столь же простой. Кроме того при таком способе установки фильтр не упадёт, как это нередко случается при резьбовом креплении.
Система невероятно проста в использовании. Всё, что потребуется – это адаптер и фильтр. Причём адаптер устанавливается всего один раз и после этого не снимается. После этого нужные фильтры просто прислоняются к адаптеру и сцепляются силой магнита. Вы больше не упустите ценный кадр! Мы уверены, что с новой системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION фотографы смогут добиться большего.
Как работает система Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION
- Накрутите адаптер на объектив, как обычный резьбовой фильтр. При этом убедитесь, что диаметр адаптера совпадает с диаметром резьбы объектива.
- Присоедините фильтр к адаптеру, после чего он сцепится магнитной силой.
- Наслаждайтесь съёмкой!
Преимущества системы Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION
Крышка объектива и бленда
Фильтры позволяют крепить крышку и бленду объектива.
Тонкая оправа
Тонкая оправа адаптера позволяет использовать фильтры системы PRO1D+ INSTANT ACTION даже с широкоугольными объективами без риска виньетирования*.
Зубчатая поверхность оправы
Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.
* Поскольку к фильтру добавляется ещё толщина адаптера и конвертера, общая толщина становится больше. Обратите внимание на риск виньетирования. В зоне риска объективы с фокусным расстоянием:
- широкоугольные размера APS-C с фокусным расстоянием менее 14 мм;
- полнокадровые широкоугольные с фокусным расстоянием менее 20 мм.
Зарегистрированные номера патентов: CN 209044251 U, CN 210691007 U.