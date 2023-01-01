Светофильтр Kenko PRO1D+ Instant Action Protector SET 55mm (с адаптером)
Код товара : УТ-00069827
Артикул : 4961607399798
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Полностью прозрачный защитный фильтр Kenko PRO1D+ Instant Action Protector предотвращает повреждения передней линзы объектива, такие как царапины и сколы. Не оказывает никакого влияния на цветопередачу.
Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION - это революционная система магнитного крепления.
Наверняка каждый фотограф упускал удачный кадр только из-за того, что не успевал быстро установить нужный фильтр. И мы стали думать в этом направлении. Нашей задачей стало придумать способ избавить фотографа от рутинных действий при смене фильтров, чтобы он смог полностью сконцентрироваться на съёмке. В итоге мы пришли к идее этой системы, которая полностью решает поставленную задачу. С системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION смена фильтров никогда не была столь же простой. Кроме того при таком способе установки фильтр не упадёт, как это нередко случается при резьбовом креплении.
Система невероятно проста в использовании. Всё, что потребуется – это адаптер и фильтр. Причём адаптер устанавливается всего один раз и после этого не снимается. После этого нужные фильтры просто прислоняются к адаптеру и сцепляются силой магнита. Вы больше не упустите ценный кадр! Мы уверены, что с новой системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION фотографы смогут добиться большего.
Как работает система Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION
- Накрутите магнитный адаптер на объектив, как обычный резьбовой фильтр.
- Присоедините фильтр к адаптеру, после чего он сцепится магнитной силой.
- Наслаждайтесь съёмкой!
Преимущества системы Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION
Зубчатая поверхность оправы
Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.
Олеофобное покрытие
С новым защитным покрытием ASC (Anti-Stain Coating) вода собирается в капли и скатывается.
Стойкое к загрязнениям покрытие
Также благодаря покрытию ASC (Anti-Stain Coating) поверхность фильтра более стойка к жиру и др. загрязнениям, а очистка происходит буквально одним движением фланелью.
Крышка объектива и бленда
Фильтры позволяют крепить крышку и бленду объектива.
Комплектация:
- светофильтр
- магнитное кольцо-адаптер
- пластиковый футляр для хранения
Материал оправы: алюминий + магнитные элементы.