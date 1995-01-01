Светофильтр Kenko PL Fader ND3-ND400 Variable Density 77mm
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Характеристики
Описание
Поляризационная плёнка с повышенным светопропусканием
В конструкции светофильтра Kenko PL FADER используется 2 слоя поляризационной плёнки с высоким светопропусканием. Это позволяет расширить границу светопропускания от самых минимальных значений ND3 до максимальных ND400. В обычных светофильтрах с переменной плотностью реальное минимальное значение светопропускания зачастую начинается от ND4 и выше.
Новый уникальный дизайн
Специально разработанная тонкая оправа позволяет использовать широкоугольные объективы без риска появления виньетирования. В комплект входит съемный рычажок для удобства вращения оправы.
Работа с длинными выдержками
Благодаря светофильтру Kenko PL FADER фотограф получает возможность устанавливать желаемую выдержку, не меняя значения диафрагмы и светочувствительности.
Работа с открытой диафрагмой
Используя светофильтр Kenko PL FADER, фотограф может работать с открытой диафрагмой и желаемой выдержкой даже в солнечную погоду, что позволит создавать впечатляющие снимки с размытым фоном.
Предотвращение засветки
Бывают случаи, когда в солнечную погоду на открытой диафрагме (со значениями F1.4 или F1.2) происходят засветки, даже если фотографировать на сверхкороткой выдержке 1/8000 сек. Использование светофильтра Kenko PL FADER позволит снизить кол-во света до нужного уровня и предотвратить засветку кадра.
Характеристики
- Значение ND (Filter Factor): 3 - 400
- Компенсация экспозиции: 1.6 - 8.7 ступеней
- Материал оправы: алюминий