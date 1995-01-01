Поляризационная плёнка с повышенным светопропусканием

В конструкции светофильтра Kenko PL FADER используется 2 слоя поляризационной плёнки с высоким светопропусканием. Это позволяет расширить границу светопропускания от самых минимальных значений ND3 до максимальных ND400. В обычных светофильтрах с переменной плотностью реальное минимальное значение светопропускания зачастую начинается от ND4 и выше.

Новый уникальный дизайн

Специально разработанная тонкая оправа позволяет использовать широкоугольные объективы без риска появления виньетирования. В комплект входит съемный рычажок для удобства вращения оправы.

Работа с длинными выдержками

Благодаря светофильтру Kenko PL FADER фотограф получает возможность устанавливать желаемую выдержку, не меняя значения диафрагмы и светочувствительности.

Работа с открытой диафрагмой

Используя светофильтр Kenko PL FADER, фотограф может работать с открытой диафрагмой и желаемой выдержкой даже в солнечную погоду, что позволит создавать впечатляющие снимки с размытым фоном.

Предотвращение засветки

Бывают случаи, когда в солнечную погоду на открытой диафрагме (со значениями F1.4 или F1.2) происходят засветки, даже если фотографировать на сверхкороткой выдержке 1/8000 сек. Использование светофильтра Kenko PL FADER позволит снизить кол-во света до нужного уровня и предотвратить засветку кадра.

Характеристики