Кабель Smartbuy iK-512s USB - Lightning, 1.2 м, белый
Код товара : УТ-00007554
Артикул : iK-512s
69 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.049
Описание
Кабель USB 2.0, штекеры USB A – Apple Lightning. Без MFI чипа – не поддерживается устройствами Apple с версией iOS от 7 и выше. Силиконовая оплетка. Подходит для зарядки и передачи данных. Выпускается в нескольких цветах.