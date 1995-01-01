Описание

TelePod PRO регулируется между ручкой, селфи-палкой, настольным штативом и режимом стойки и идеально подходит для компактных фотоаппаратов, панорамных камер, экшн-камер, фонарей, микрофонов и различного другого оборудования и аксессуаров весом до 1кг. Используйте его для телефонов, если у вас есть совместимое крепление для телефона, такое как Joby GripTight ONE. TelePod PRO полезен во многих ситуациях, например для видеоблогов. В комплект также входят съемная шаровая головка, крепление для экшн-камеры и страховочный шнур, который крепится к одной из ножек.

TelePod PRO имеет прорезиненную рукоятку для удобного и безопасного использования, в полностью сложенном виде длинна 26 см. В других режимах ножки раскрываются до упора для максимальной устойчивости, а центральная стойка раскладывается - максимальная длина / высота 70см. Ножки открываются независимо на 3 положения, что позволяет вам по-разному расположить их для неровных поверхности.

Центральная стойка оснащена крепежным винтом 1/4 "-20 сверху, к которому крепится шаровая головка. Шаровая головка обеспечивает поворот на 360 ° и угол наклона на 90 °, поэтому вы можете найти оптимальное положение для вашего устройства в любом режиме.