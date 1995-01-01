Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 12 Pro Max

<





































>

































Код товара: УТ-00057590 Артикул: JB01693-BWW* Код товара: УТ-00057590 Артикул: JB01693-BWW* Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 Pro Max. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты). Товар не найден Задать вопрос Описание Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 Pro Max. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты). Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы

Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту

Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях Характеристики Совместимость: iPhone 12 Pro Max

Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.

Вес: 80 г

Размеры: 16.54 x 8.69 x 1.65 см Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.