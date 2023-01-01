Чехол со штативными ножками Joby StandPoint для iPhone 12 Pro Max. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты).