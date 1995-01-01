Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 11
Код товара:УТ-00057587
Артикул:JB01667-BWW*
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Чехол для Телефонов
Описание
Joby StandPoint iPhone 11 – чехол со штативными ножками для смартфона iPhone 11. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты).
- Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы
- Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту
- Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях
Характеристики
- Совместимость: iPhone 11
- Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.
- Вес: 57 г
- Размеры: 15.3 x 8 x 1.5 см