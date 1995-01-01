Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 11

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Код товара: УТ-00057587 Артикул: JB01667-BWW* Код товара: УТ-00057587 Артикул: JB01667-BWW* Цвет Черный Чехол для Телефонов Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Телефонов Описание Joby StandPoint iPhone 11 – чехол со штативными ножками для смартфона iPhone 11. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты). Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы

Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту

Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях Характеристики Совместимость: iPhone 11

Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.

Вес: 57 г

Размеры: 15.3 x 8 x 1.5 см Видео Наш обзор

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