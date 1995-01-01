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Чехол с ножками JOBY StandPoint для iPhone 11

  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
  • StandPoint для iPhone 11
Код товара:УТ-00057587
Артикул:JB01667-BWW*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Joby StandPoint iPhone 11 – чехол со штативными ножками для смартфона iPhone 11. Предназначен для создания и просмотра контента без использования рук, позволяет минимизировать количество дополнительных аксессуаров. Благодаря особому дизайну и алюминиевым встроенным ножкам штатива, чехол позволит удобно работать со смартфоном, создавать и обмениваться контентом без необходимости держать смартфон в руках. Угол наклона регулируемый. Можно не снимать чехол при беспроводной зарядке смартфона (ножки должны быть раскрыты).

  • Тонкий профиль чехла без жестких краев – не зацепится за карманы
  • Поликарбонатный корпус дает амортизирующую защиту
  • Ножки с покрытием TPU обеспечивают хорошее сцепление на различных поверхностях

Характеристики

  • Совместимость: iPhone 11
  • Материалы: поликарбонат, термопластичный полиуретан TPU, алюминий, плав, силикон, нержавеющая сталь.
  • Вес: 57 г
  • Размеры: 15.3 x 8 x 1.5 см