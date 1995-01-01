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Штативная площадка JOBY QR Plate 3K (JB01552)

  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
  • QR Plate 3K (JB01552)
Код товара:УТ-00045073
Артикул:JB01552-0WW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штативная площадка для GorillaPod 3K и отдельно продающейся шаровой головки BallHead 3K. Также совместима с GorillaPod Hybrid. Материалы: АБС пластик, ТПУ, нержавеющая сталь.