Штативная площадка для GorillaPod 3K и отдельно продающейся шаровой головки BallHead 3K. Также совместима с GorillaPod Hybrid. Материалы: АБС пластик, ТПУ, нержавеющая сталь.
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