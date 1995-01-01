Штативная площадка JOBY QR Plate 3K (JB01552)

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Код товара: УТ-00045073 Артикул: JB01552-0WW Код товара: УТ-00045073 Артикул: JB01552-0WW Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Штативная площадка для GorillaPod 3K и отдельно продающейся шаровой головки BallHead 3K. Также совместима с GorillaPod Hybrid. Материалы: АБС пластик, ТПУ, нержавеющая сталь. Видео Наш обзор

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