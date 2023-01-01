Штативная площадка JOBY QR Plate 3K (JB01552)
Код товара : УТ-00045073
Артикул : JB01552-0WW
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.322
Описание
Штативная площадка для GorillaPod 3K и отдельно продающейся шаровой головки BallHead 3K. Также совместима с GorillaPod Hybrid. Материалы: АБС пластик, ТПУ, нержавеющая сталь.