Этот компактный держатель для смартфонов позволит с комфортом смотреть фильмы или сериалы, установив гаджет на любой горизонтальной поверхности. Крепление штатива включает шарнир, что позволяет выбрать оптимальный угол наклона экрана.

Штатив легко складывается до супер компактных размеров и помещается в карман, чтобы вы могли брать его с собой куда угодно.

Штатив совместим с планшетами, ширина корпуса которых составляет 56−91 мм.