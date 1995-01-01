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Держатель смартфона JOBY GripTight ONE Micro Stand, черный

  • GripTight ONE Micro Stand, черный
  • GripTight ONE Micro Stand, черный
  • GripTight ONE Micro Stand, черный
  • GripTight ONE Micro Stand, черный
  • GripTight ONE Micro Stand, черный
Код товара:УТ-00050350
Артикул:JB01492-0WW*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Этот компактный держатель для смартфонов позволит с комфортом смотреть фильмы или сериалы, установив гаджет на любой горизонтальной поверхности. Крепление штатива включает шарнир, что позволяет выбрать оптимальный угол наклона экрана.
Штатив легко складывается до супер компактных размеров и помещается в карман, чтобы вы могли брать его с собой куда угодно.
Штатив совместим с планшетами, ширина корпуса которых составляет 56−91 мм.