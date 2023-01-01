Штатив JOBY GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
Код товара : УТ-00056647
Артикул : JB01515-BWW
4 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE
Максимальная высота
30,5 см
Физические характеристики
Вес
0,4 гр.
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Превратите свой смартфон в экшн-камеру с помощью этого гибкого штатива с креплением для смартфонов с рычагом-фиксатором и фиксирующим винтом для обеспечения совместимости с GoPro.
- Совместим со смартфонами шириной 56 – 91 мм, в чехле или без
- Зажим держателя и резиновые вставки надежно фиксируют смартфон
- Адаптер «холодный башмак» для микрофона или источника света
- Встроенное крепление под GoPro с фиксирующим винтом
- Гибкие ножки фиксируют устройство на предметах под любым углом