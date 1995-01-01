Штатив JOBY GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
Код товара:УТ-00056647
Артикул:JB01515-BWW
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см30
Безопасная нагрузка, кг3
ГоловкаСтандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Пузырьковый уровеньда
Максимальная нагрузка3 кг
Максимальная высота30,5 см
МатериалАБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE
Вес0,4 гр.
Описание
Превратите свой смартфон в экшн-камеру с помощью этого гибкого штатива с креплением для смартфонов с рычагом-фиксатором и фиксирующим винтом для обеспечения совместимости с GoPro.
- Совместим со смартфонами шириной 56 – 91 мм, в чехле или без
- Зажим держателя и резиновые вставки надежно фиксируют смартфон
- Адаптер «холодный башмак» для микрофона или источника света
- Встроенное крепление под GoPro с фиксирующим винтом
- Гибкие ножки фиксируют устройство на предметах под любым углом