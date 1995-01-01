Штатив JOBY GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый

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Код товара: УТ-00056647 Артикул: JB01515-BWW Код товара: УТ-00056647 Артикул: JB01515-BWW Максимальная высота, см 30 Безопасная нагрузка, кг 3 Головка Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов Пузырьковый уровень да Максимальная нагрузка 3 кг Максимальная высота 30,5 см Материал АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE Вес 0,4 гр. Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 30 Безопасная нагрузка, кг 3 Характеристики Головка Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов Пузырьковый уровень да Максимальная нагрузка 3 кг Максимальная высота 30,5 см Материал АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE Физические характеристики Вес 0,4 гр. Описание Превратите свой смартфон в экшн-камеру с помощью этого гибкого штатива с креплением для смартфонов с рычагом-фиксатором и фиксирующим винтом для обеспечения совместимости с GoPro. Совместим со смартфонами шириной 56 – 91 мм, в чехле или без

Зажим держателя и резиновые вставки надежно фиксируют смартфон

Адаптер «холодный башмак» для микрофона или источника света

Встроенное крепление под GoPro с фиксирующим винтом

Гибкие ножки фиксируют устройство на предметах под любым углом Видео Наш обзор

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