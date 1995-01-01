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Штатив JOBY GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый

  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
  • GripTight Action Kit, для GoPro и смартфона, черный/серый
Код товара:УТ-00056647
Артикул:JB01515-BWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Превратите свой смартфон в экшн-камеру с помощью этого гибкого штатива с креплением для смартфонов с рычагом-фиксатором и фиксирующим винтом для обеспечения совместимости с GoPro.
  • Совместим со смартфонами шириной 56 – 91 мм, в чехле или без
  • Зажим держателя и резиновые вставки надежно фиксируют смартфон
  • Адаптер «холодный башмак» для микрофона или источника света
  • Встроенное крепление под GoPro с фиксирующим винтом
  • Гибкие ножки фиксируют устройство на предметах под любым углом