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Держатель для смартфона JOBY GripTight 360 Phone

  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
  • GripTight 360 Phone
Код товара:УТ-00055278
Артикул:JB01730-BWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Это суперфункциональное крепление, полностью разработанное собственными силами компании, которое крепится к любой опоре с помощью резьбы 1/4 дюйма.
Крепление достаточно широкое, чтобы в него поместился телефон размером до 8,8 см. Возможно полное вращение на 360 ° , переключение между вертикальными историями и горизонтальными фотографиями еще никогда не было таким простым. Также благодаря разъемам холодного башмака на каждом конце крепления, поэтому добавление света и микрофонов теперь доступно для творцов любого уровня.

  • Двойной холодный башмак, для установки дополнительных аксессуаров
  • Легкое переключение с вертикального на горизонтальное использование.
  • Подходит для телефонов шириной до 8,8 см и глубиной 2 см
  • Универсальный разъем 1/4 дюйма для крепления на любой штатив
  • Пружинный механизм для надежного удержания телефона.

Характеристики

  • Материал: резина, пластик
  • Габаритные размеры: 4 x 2.4 x 13.6 cm
  • Вес: 80 гр.