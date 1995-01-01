Это суперфункциональное крепление, полностью разработанное собственными силами компании, которое крепится к любой опоре с помощью резьбы 1/4 дюйма.

Крепление достаточно широкое, чтобы в него поместился телефон размером до 8,8 см. Возможно полное вращение на 360 ° , переключение между вертикальными историями и горизонтальными фотографиями еще никогда не было таким простым. Также благодаря разъемам холодного башмака на каждом конце крепления, поэтому добавление света и микрофонов теперь доступно для творцов любого уровня.

Двойной холодный башмак, для установки дополнительных аксессуаров

Легкое переключение с вертикального на горизонтальное использование.

Подходит для телефонов шириной до 8,8 см и глубиной 2 см

Универсальный разъем 1/4 дюйма для крепления на любой штатив

Пружинный механизм для надежного удержания телефона.

Характеристики