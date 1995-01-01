Держатель для смартфона JOBY GripTight 360 Phone
Код товара:УТ-00055278
Артикул:JB01730-BWW
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля телефона
Описание
Это суперфункциональное крепление, полностью разработанное собственными силами компании, которое крепится к любой опоре с помощью резьбы 1/4 дюйма.
Крепление достаточно широкое, чтобы в него поместился телефон размером до 8,8 см. Возможно полное вращение на 360 ° , переключение между вертикальными историями и горизонтальными фотографиями еще никогда не было таким простым. Также благодаря разъемам холодного башмака на каждом конце крепления, поэтому добавление света и микрофонов теперь доступно для творцов любого уровня.
- Двойной холодный башмак, для установки дополнительных аксессуаров
- Легкое переключение с вертикального на горизонтальное использование.
- Подходит для телефонов шириной до 8,8 см и глубиной 2 см
- Универсальный разъем 1/4 дюйма для крепления на любой штатив
- Пружинный механизм для надежного удержания телефона.
Характеристики
- Материал: резина, пластик
- Габаритные размеры: 4 x 2.4 x 13.6 cm
- Вес: 80 гр.