Обновленный штатив JOBY Gorillapod Magnetic - теперь с шаровой головкой, которая позволяет свободно настраивать поворот и наклон камеры. Шарнирные ножки позволяют обвивать штатив вокруг тонких труб (таких как, например, велосипедный руль или ветка дерева). В основании ножек, под красными резиновыми наконечниками располагаются мощные редкоземельные магниты, которые могут удерживать камеру весом до 325 г на вертикальной металлической поверхности. JOBY Gorillapod можно использовать не только для камер: он может поддерживать и направлять микрофоны, вспышки, лампы постоянного света, экшн-камеры, телефоны (через дополнительный держатель) и так далее. Штатив очень небольшой, практически карманный – его легко взять с собой даже на непринужденную прогулку.