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    Мини-штатив JOBY Gorillapod Magnetic до 325 г (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00057527

    Артикул : JB01506-BWW (у)

    • Gorillapod Magnetic до 325 г
    • Gorillapod Magnetic до 325 г
    • Gorillapod Magnetic до 325 г
    • Gorillapod Magnetic до 325 г
    • Gorillapod Magnetic до 325 г

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    Причина уценки:

    Причина уценки: повреждена упаковка.

    10%

    3 790 ₽

    3 399 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
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    Описание

    Обновленный штатив JOBY Gorillapod Magnetic - теперь с шаровой головкой, которая позволяет свободно настраивать поворот и наклон камеры. Шарнирные ножки позволяют обвивать штатив вокруг тонких труб (таких как, например, велосипедный руль или ветка дерева). В основании ножек, под красными резиновыми наконечниками располагаются мощные редкоземельные магниты, которые могут удерживать камеру весом до 325 г на вертикальной металлической поверхности. JOBY Gorillapod можно использовать не только для камер: он может поддерживать и направлять микрофоны, вспышки, лампы постоянного света, экшн-камеры, телефоны (через дополнительный держатель) и так далее. Штатив очень небольшой, практически карманный – его легко взять с собой даже на непринужденную прогулку.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.