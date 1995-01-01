Мини-штатив JOBY Gorillapod Magnetic до 325 г (уцененный)
Код товара : УТ-00057527
Артикул : JB01506-BWW (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
3 790 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Обновленный штатив JOBY Gorillapod Magnetic - теперь с шаровой головкой, которая позволяет свободно настраивать поворот и наклон камеры. Шарнирные ножки позволяют обвивать штатив вокруг тонких труб (таких как, например, велосипедный руль или ветка дерева). В основании ножек, под красными резиновыми наконечниками располагаются мощные редкоземельные магниты, которые могут удерживать камеру весом до 325 г на вертикальной металлической поверхности. JOBY Gorillapod можно использовать не только для камер: он может поддерживать и направлять микрофоны, вспышки, лампы постоянного света, экшн-камеры, телефоны (через дополнительный держатель) и так далее. Штатив очень небольшой, практически карманный – его легко взять с собой даже на непринужденную прогулку.