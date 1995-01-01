Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Мини-штатив JOBY Gorillapod Magnetic, до 325 г

  • Gorillapod Magnetic, до 325 г
  • Gorillapod Magnetic, до 325 г
  • Gorillapod Magnetic, до 325 г
  • Gorillapod Magnetic, до 325 г
  • Gorillapod Magnetic, до 325 г
Код товара:УТ-00096311
Артикул:JB01506-BWW (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Обновленный штатив JOBY Gorillapod Magnetic - теперь с шаровой головкой, которая позволяет свободно настраивать поворот и наклон камеры. Шарнирные ножки позволяют обвивать штатив вокруг тонких труб (таких как, например, велосипедный руль или ветка дерева). В основании ножек, под красными резиновыми наконечниками располагаются мощные редкоземельные магниты, которые могут удерживать камеру весом до 325 г на вертикальной металлической поверхности. JOBY Gorillapod можно использовать не только для камер: он может поддерживать и направлять микрофоны, вспышки, лампы постоянного света, экшн-камеры, телефоны (через дополнительный держатель) и так далее. Штатив очень небольшой, практически карманный – его легко взять с собой даже на непринужденную прогулку.

  • Максимальная нагрузка: 325 г
  • Материал: АБС пластик, редкоземельные магниты, нержавеющая сталь, TPE (термопластический эластомер)
  • Вес: 62 г
  • Размеры: 17 х 3.5 х 3.5 см