Штатив на гнущихся ножках JOBY Gorillapod Action Tripod позволяет устанавливать вашу экшен-камеру на неровной поверхности, а также разного рода трубах, перекладинах, ветках, стволах деревьев. В комплекте идет адаптер для камер GoPro, но этот штатив можно также использовать с другими экшн-камерами (Sony Action Cam, Contour) и фотоаппаратами со стандартным штативным гнездом (максимальная нагрузка - 1 кг).