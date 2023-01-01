Мини штатив JOBY Gorillapod Action Tripod для экшн-камер
Код товара : УТ-00002727
Артикул : JB01300-BWW
3%
3 990 ₽
3 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
191 г
Вес (брутто), г
0.275
Описание
Штатив на гнущихся ножках JOBY Gorillapod Action Tripod позволяет устанавливать вашу экшен-камеру на неровной поверхности, а также разного рода трубах, перекладинах, ветках, стволах деревьев. В комплекте идет адаптер для камер GoPro, но этот штатив можно также использовать с другими экшн-камерами (Sony Action Cam, Contour) и фотоаппаратами со стандартным штативным гнездом (максимальная нагрузка - 1 кг).