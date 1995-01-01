Мини штатив JOBY Gorillapod Action Tripod для экшн-камер

<











>







Код товара: УТ-00002727 Артикул: JB01300-BWW Код товара: УТ-00002727 Артикул: JB01300-BWW Максимальная высота, см 25 Безопасная нагрузка, кг 1 Вес 191 г Размеры 26 х 5.5 х 5.5 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 25 Безопасная нагрузка, кг 1 Физические характеристики Вес 191 г Размеры 26 х 5.5 х 5.5 см Описание Штатив на гнущихся ножках JOBY Gorillapod Action Tripod позволяет устанавливать вашу экшен-камеру на неровной поверхности, а также разного рода трубах, перекладинах, ветках, стволах деревьев. В комплекте идет адаптер для камер GoPro, но этот штатив можно также использовать с другими экшн-камерами (Sony Action Cam, Contour) и фотоаппаратами со стандартным штативным гнездом (максимальная нагрузка - 1 кг). Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.