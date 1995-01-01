Штатив для вспышек GorillaPod Action Tripod + Mount for GoPro – надежное и универсальное решение для установки action-камер. Штатив состоит из крепления Mount for GoPro для камер GoPro и штатива GorillaPod Hybrid.

Отличительной особенность штативов GorillaPod является их оригинальная конструкция, состоящая более чем из 30 гибких шарнирных соединений. Они изготовлены из высококачественной пластмассы с помощью литья под давлением, что позволяет получить надежные соединения, сохраняющие прочность при многократном использовании. Конструкция GorillaPod позволяет установить штатив практически на любой поверхности. Ножки штатива могут сгибаться и поворачиваться на 360° градусов, благодаря такой гибкости, штатив можно обернуть даже вокруг ветки дерева или фонарного столба.

Особенности:

Гибкость и универсальность: ноги штатива, состоящие из множества подвижных сочленений, адаптируются ко всем типам неровных поверхностей, что позволяет Вашей камере сохранять устойчивость в самых разнообразных условиях. Прорезиненные наконечники ног надежно и аккуратно удержат ее в любом положении.

Регулировка: возможность быстро регулировать положение и угол наклона камеры на 90° и 350°, одним движением устанавливать как портретную, так и пейзажную ориентацию камеры: все это достигается за счет использования полноценной штативной шаровой головы.

Оперативность в работе: крепление для камеры GoPro® оснащено быстросъемной площадкой – подготовка к съемке занимает считанные секунды.