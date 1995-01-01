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Штатив JOBY GorillaPod 325, черный/серый (уцененный)

  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
  • GorillaPod 325, черный/серый
Код товара:УТ-00060349
Артикул:JB01505-BWW (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505 - это новое поколение штатива. Следующее поколение GorillaPod Original! GorillaPod 325 оснащен усиленной шариковой головкой из нержавеющей стали с углом наклона 90 °, идеально подходящей для съемки в портретном или альбомном режиме.

Гибкость: ножка наклоняется под разным углом для создания качественной фото и видеосъемки
Универсальность: монтируйте камеры с точечной съемкой, подсветкой, микрофоном, проектором Pico, динамиком, любым устройством весом до 325 граммов с крепежом для штатива ¼ "-20 или смартфоном с креплением JOBY GripTight
Портативный: компактный и легкий (весит менее 60 г.) для легкой транспортировки в кармане, сумочке или рюкзаке
Крепкий: вмещает устройства весом до 325 граммов
Стабильность: прорезиненные кольца и ножные захваты обеспечивают улучшенную стабильность в сложной местности
Прочный: более 100 пластиковых смесей, проверенных для определения наилучшего материала для оптимального ощущения и надежности.