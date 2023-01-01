Мини-штатив JOBY GorillaPod 1K Stand (без головки)
Код товара : УТ-00027607
Артикул : JB01511-BWW
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Материал
ABS пластик, алюминий, нержавеющая сталь
Физические характеристики
Вес
145 грамм
Вес (брутто), г
0.250
Описание
- Вес: 145 грамм
- Цвет: Черный/Серый
- Длина в сложенном состоянии: 21 см
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Предназначен: Для фото- и видеокамер, освещения и др. устройств
- Размеры: 5 x 5 x 21 см
- Материалы: ABS пластик, алюминий, нержавеющая сталь