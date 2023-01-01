JOBY GorillaPod 1K Stand - это штатив, предназначенный для поддержки фото- и видеокамер, микрофонов, вспышек или любых других устройств. GorillaPod 1K Stand имеет три разных варианта использования: качестве рукоятки, струбцины и обычного штатива. Ножки изготовлены из пластика, для большей надёжности крепления имеют резиновые кольца-вставки и резиновые наконечники. Винт под штативное гнездо 1/4".