Адаптер для установки камер GoPro HERO (и других с аналогичным креплением) на штативы, моноподы и другие держатели с резьбой 1/4"-20. Новый дизайн хорошо подходит для установки на мини-штативы и селфи-палки с небольшим диаметром верхней площадки.