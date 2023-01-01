Адаптер для экшн-камер JOBY GoPro Mount, черный
Код товара : УТ-00027606
Артикул : JB01531-PWW
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Адаптер для установки камер GoPro HERO (и других с аналогичным креплением) на штативы, моноподы и другие держатели с резьбой 1/4"-20. Новый дизайн хорошо подходит для установки на мини-штативы и селфи-палки с небольшим диаметром верхней площадки.
Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь.
Размеры: 3.3 х 2.7 х 2.3 см