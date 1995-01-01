Адаптер JOBY Cold Shoe PRO, 1/4" на холодный башмак

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Код товара: УТ-00039074 Артикул: JB01530-0WW Код товара: УТ-00039074 Артикул: JB01530-0WW Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Адаптер типа «холодный башмак» устанавливается в гнездо 1/4" или на штативный винт 1/4". Адаптер выполнен из алюминия и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Устанавливается с помощью шестигранного ключа (идет в комплекте). Позволяет монтировать вспышки, микрофоны, светодиодные панели и другие аксессуары с креплением под стандартный «башмак». Размеры: 3 х 2.5 х 2.5 см

Вес: 39 г Видео Наш обзор

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