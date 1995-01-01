Адаптер типа «холодный башмак» устанавливается в гнездо 1/4" или на штативный винт 1/4". Адаптер выполнен из алюминия и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Устанавливается с помощью шестигранного ключа (идет в комплекте). Позволяет монтировать вспышки, микрофоны, светодиодные панели и другие аксессуары с креплением под стандартный «башмак».
Размеры: 3 х 2.5 х 2.5 см
Вес: 39 г
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