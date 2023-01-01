Адаптер JOBY Cold Shoe Mount 1/4" на холодный башмак
Код товара : УТ-00037157
Артикул : JB01528-PWW
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.009
Описание
Миниатюрный адаптер для установки вспышек, микрофонов, светодиодных панелей и других аксессуаров с креплением в «башмак» на стойки, штативы, риги и другие держатели с винтом 1/4"-20. Выполнен из прочного АБС-пластика, резьбовое гнездо – из нержавеющей стали.
Размеры: 2.8 х 2.7 х 1.3 см