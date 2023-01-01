Миниатюрный адаптер для установки вспышек, микрофонов, светодиодных панелей и других аксессуаров с креплением в «башмак» на стойки, штативы, риги и другие держатели с винтом 1/4"-20. Выполнен из прочного АБС-пластика, резьбовое гнездо – из нержавеющей стали.