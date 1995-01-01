Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея ряда камер Sony и всё необходимое для подготовки к ее установке. Стекло JJC плотно, без пузырей прилегает к дисплею камеры и надежно защищает от царапин, сколов, грязи, отпечатков пальцев и так далее.

Защитное стекло JJC серии GSP представляет собой ультратонкий лист оптического стекла толщиной 0,3 мм, предназначенный для защиты ЖК-экрана вашей камеры. Высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает четкое изображение на ЖК-экране. Твердость поверхности 9H (по Шору) и многослойная конструкция защищают экран от грязи, царапин, отпечатков пальцев и легких ударов. Ударопрочное стекло блокирует УФ-лучи, пропуская при этом видимый свет. Поверхность защитного стекла гидро- и олеофобная: капли воды или масла сбегают без следа, отпечатки пальцев легко удаляются салфетками. Закругленные края (2.5D) обеспечивают комфортное использование и предотвращают задиры. Стекло легко устанавливается без образования пузырьков воздуха и так же легко снимается. Метод статического приклеивания не оставляет липких следов от клея на экране. В комплект входят инструменты для очистки, такие как влажная салфетка, сухая салфетка из микрофибры и пылеотталкивающий аппликатор для быстрого удаления отдельных пылинок.

Перед установкой стекла на дисплей камеры вы должны подготовить его, тщательно очистив от пыли и отпечатков пальцев, чтобы обеспечить оптимальное сцепление стекла с дисплеем.

GSP-M6 идеально подходит для ЖК экранов следующих фотокамер:

Sony a7 II, a7S II, a7R II

Sony a7 III, a7S III, a7R III, a7R IV, A7R IV A

a7 III, a7S III, a7R III, a7R IV, A7R IV A Sony a7C

Sony a9, a9 II

Sony ZV-1

Sony FX3

Технические характеристики:

материал: оптическое стекло

пропускание света: 95% (просветление)

твердость: 9Н (по Шору)

Размеры: 70.2 х 51.5 х 0.5 мм

Вес: 4 г

Размеры упаковки: 104 х 147 х 5 мм

Вес брутто: 27 г

Комплект поставки: