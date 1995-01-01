Защитное стекло JJC для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
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Описание
Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея и всё необходимое для подготовки экрана к ее установке. Стекло JJC плотно, без пузырей прилегает к дисплею камеры и надежно защищает от царапин, сколов, грязи, отпечатков пальцев и так далее.
Защитное стекло JJC серии GSP представляет собой ультратонкий лист оптического стекла толщиной 0,3 мм, предназначенный для защиты ЖК-экрана вашей камеры. Высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает четкое изображение на ЖК-экране. Твердость поверхности 9H (по Шору) и многослойная конструкция защищают экран от грязи, царапин, отпечатков пальцев и легких ударов. Ударопрочное стекло блокирует УФ-лучи, пропуская при этом видимый свет. Поверхность защитного стекла гидро- и олеофобная: капли воды или масла сбегают без следа, отпечатки пальцев легко удаляются салфетками. Закругленные края (2.5D) обеспечивают комфортное использование и предотвращают задиры. Стекло легко устанавливается без образования пузырьков воздуха и так же легко снимается. Метод статического приклеивания не оставляет липких следов от клея на экране. В комплект входят инструменты для очистки, такие как влажная салфетка, сухая салфетка из микрофибры и пылеотталкивающий аппликатор для быстрого удаления отдельных пылинок.
Перед установкой стекла на дисплей камеры вы должны подготовить его, тщательно очистив от пыли и отпечатков пальцев, чтобы обеспечить оптимальное сцепление стекла с дисплеем.
GSP-M6 идеально подходит для жк экранов следующих фотокамер:
- Sony a5000
- Sony a6000
- Sony a6100
- Sony a6300
- Sony a6400
- Sony a6600
Технические характеристики:
- материал: оптическое стекло
- пропускание света: 95% (прозрачнее стекла)
- твердость: 9Н (по Шору)
- Размеры: 76.8 х 44.6 х 0.5 мм
- Вес: 4 г
- Размеры упаковки: 104 х 147 х 5 мм
- Вес брутто: 26 г
Комплект поставки:
- защитное стекло основного экрана - 1 шт.
- ткань микрофибра - 1 шт.
- влажная салфетка для LCD - 1 шт.
- аппликатор для удаления микропыли - 1 шт.