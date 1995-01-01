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Защитное стекло JJC для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000

  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600, A6400, A6300, A6100, A6000, A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
  • для Sony A6600/A6400/A6300/A6100/A6000/A5000
Код товара:УТ-00062156
Артикул:GSP-A6000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея и всё необходимое для подготовки экрана к ее установке. Стекло JJC плотно, без пузырей прилегает к дисплею камеры и надежно защищает от царапин, сколов, грязи, отпечатков пальцев и так далее.

Защитное стекло JJC серии GSP представляет собой ультратонкий лист оптического стекла толщиной 0,3 мм, предназначенный для защиты ЖК-экрана вашей камеры. Высокая светопропускаемость (95%) обеспечивает четкое изображение на ЖК-экране. Твердость поверхности 9H (по Шору) и многослойная конструкция защищают экран от грязи, царапин, отпечатков пальцев и легких ударов. Ударопрочное стекло блокирует УФ-лучи, пропуская при этом видимый свет. Поверхность защитного стекла гидро- и олеофобная: капли воды или масла сбегают без следа, отпечатки пальцев легко удаляются салфетками. Закругленные края (2.5D) обеспечивают комфортное использование и предотвращают задиры. Стекло легко устанавливается без образования пузырьков воздуха и так же легко снимается. Метод статического приклеивания не оставляет липких следов от клея на экране. В комплект входят инструменты для очистки, такие как влажная салфетка, сухая салфетка из микрофибры и пылеотталкивающий аппликатор для быстрого удаления отдельных пылинок.

Перед установкой стекла на дисплей камеры вы должны подготовить его, тщательно очистив от пыли и отпечатков пальцев, чтобы обеспечить оптимальное сцепление стекла с дисплеем.

GSP-M6 идеально подходит для жк экранов следующих фотокамер:

  • Sony a5000
  • Sony a6000
  • Sony a6100
  • Sony a6300
  • Sony a6400
  • Sony a6600

Технические характеристики:

  • материал: оптическое стекло
  • пропускание света: 95% (прозрачнее стекла)
  • твердость: 9Н (по Шору)
  • Размеры: 76.8 х 44.6 х 0.5 мм
  • Вес: 4 г
  • Размеры упаковки: 104 х 147 х 5 мм
  • Вес брутто: 26 г

Комплект поставки:

  • защитное стекло основного экрана - 1 шт.
  • ткань микрофибра - 1 шт.
  • влажная салфетка для LCD - 1 шт.
  • аппликатор для удаления микропыли - 1 шт.